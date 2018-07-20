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В Приангарье с июля 2018 года дети-сироты для включения в списки на обеспечение жильем должны обращаться в органы опеки по…
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В Приангарье с июля 2018 года дети-сироты для включения в списки на обеспечение жильем должны обращаться в органы опеки по… 

Хот 59 минут назад
Фото: Хот
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с июля 2018 года
с заявлением о предоставлении жилья должны обращаться в органы опеки по  месту жительства. Об этом сообщила заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.
По словам заместителя министра, соответствующие изменения внесены в  областной закон, согласно которому министерство социального развития,
опеки и попечительства Приангарья наделено новым дополнительным
полномочием по принятию от детей-сирот заявлений о предоставлении жилых
помещений. Также в соответствии с новой редакцией документа,
формированием и ведением единого списка детей-сирот, которые имеют право
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
Иркутской области, занимаются органы опеки и попечительства по месту
жительства ребенка-сироты. Ранее эти полномочия были возложены на  министерство имущественных отношений. Изменениями также предусмотрено,
что дети-сироты, которые уже включены в список, сохраняют свою очередь
без подачи дополнительных заявлений.
— С 3 августа 2018 года на сайте министерства: http://irkobl.ru/sites/society
в разделе «Электронная справка», «Узнать номер очереди» дети-сироты, в  отношении которых принято решение о предоставлении жилья, могут получить
сведения о движении очереди на предоставление жилых помещений по  договору найма. Для получения информации необходимо ввести фамилию, имя,
отчество и дату рождения, — уточнила Татьяна Плетан.
Заместитель министра также обратила особое внимание на то, что  обеспечением детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда Иркутской области по-прежнему
занимается региональное министерство имущественных отношений. Поэтому по  вопросам формирования (строительства/приобретения) специализированного
жилищного фонда на территории Иркутской области, сроков предоставления
жилых помещений и качества предоставленных квартир детям-сиротам следует
обращаться в министерство имущественных отношений по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, каб. 5, тел. : (3952) 25-99-60.
Дети-сироты, которые еще не были включены в список на предоставление
жилья, обращаются в орган опеки и попечительства по месту жительства с  заявлением о предоставлении жилого помещения и следующими документами:
документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие окончание
срока пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также о завершении получения профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву;
решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
свидетельство о заключении брака. Орган опеки и попечительства принимает
решение либо об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении
заявления в течение тридцати календарных дней со дня обращения
ребенка-сироты и сообщает о принятом решении.
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