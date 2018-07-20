В Приангарье с июля 2018 года дети-сироты для включения в списки на обеспечение жильем должны обращаться в органы опеки по…

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с июля 2018 года

с заявлением о предоставлении жилья должны обращаться в органы опеки по месту жительства. Об этом сообщила заместитель министра социального

По словам заместителя министра, соответствующие изменения внесены в областной закон, согласно которому министерство социального развития,

опеки и попечительства Приангарья наделено новым дополнительным

полномочием по принятию от детей-сирот заявлений о предоставлении жилых

помещений. Также в соответствии с новой редакцией документа,

формированием и ведением единого списка детей-сирот, которые имеют право

на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда

Иркутской области, занимаются органы опеки и попечительства по месту

жительства ребенка-сироты. Ранее эти полномочия были возложены на министерство имущественных отношений. Изменениями также предусмотрено,

что дети-сироты, которые уже включены в список, сохраняют свою очередь

без подачи дополнительных заявлений.

— С 3 августа 2018 года на сайте министерства: http://irkobl.ru/sites/society

в разделе «Электронная справка», «Узнать номер очереди» дети-сироты, в отношении которых принято решение о предоставлении жилья, могут получить

сведения о движении очереди на предоставление жилых помещений по договору найма. Для получения информации необходимо ввести фамилию, имя,

отчество и дату рождения, — уточнила Татьяна Плетан.

Заместитель министра также обратила особое внимание на то, что обеспечением детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями

специализированного жилищного фонда Иркутской области по-прежнему

занимается региональное министерство имущественных отношений. Поэтому по вопросам формирования (строительства/приобретения) специализированного

жилищного фонда на территории Иркутской области, сроков предоставления

жилых помещений и качества предоставленных квартир детям-сиротам следует

обращаться в министерство имущественных отношений по адресу: г.

Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, каб. 5, тел. : (3952) 25-99-60.

Дети-сироты, которые еще не были включены в список на предоставление

жилья, обращаются в орган опеки и попечительства по месту жительства с заявлением о предоставлении жилого помещения и следующими документами:

документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие окончание

срока пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о завершении получения профессионального

образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву;

решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;

свидетельство о заключении брака. Орган опеки и попечительства принимает

решение либо об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении

заявления в течение тридцати календарных дней со дня обращения

ребенка-сироты и сообщает о принятом решении.