Москва готовится к празднованию 100-летия Военной комендатуры города

На протяжении вековой истории Московская комендатура была и остается хранительницей важнейших традиций Российской армии и надежным стражем порядка.

Москва сейчас готовится к одной из важнейших дат — 100-летию Военной комендатуры города. Хотя первое упоминание об этой службе относится еще к началу XVIII века.

Тогда армия Карла XII угрожала Первопрестольной, и Петр Первый, для защиты города, решил назначить коменданта — «доброго человека и умного, хотя и необычного, для того чтобы приготовил, что надлежит…».

Миновало уже несколько столетий, а эти качества по-прежнему актуальны.

«Каждый раз, где у нас начинается новостройка, находятся неразорвавшиеся боеприпасы. В составе 154-го отдельного комендантского полка есть подразделение Инженерное, которое занимается всеми этими вопросами. И конечно же на плечи этого подразделения накладывается очень важная задача именно по разминированию», — рассказал в интервью «Звезды» руководитель Военной комендатуры Москвы Евгений Селезенев.

Особое место среди задач комендатуры — организация и проведение парадов на Красной площади. Ответственно и почетно.

На протяжении вековой истории Московская комендатура была и остается хранительницей важнейших традиций Российской армии и надежным стражем порядка.