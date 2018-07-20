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Москва готовится к празднованию 100-летия Военной комендатуры города
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Москва готовится к празднованию 100-летия Военной комендатуры города 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На протяжении вековой истории Московская комендатура была и остается хранительницей важнейших традиций Российской армии и надежным стражем порядка.
Москва сейчас готовится к одной из важнейших дат — 100-летию Военной комендатуры города. Хотя первое упоминание об этой службе относится еще к началу XVIII века.
Тогда армия Карла XII угрожала Первопрестольной, и Петр Первый, для защиты города, решил назначить коменданта — «доброго человека и умного, хотя и необычного, для того чтобы приготовил, что надлежит…».
Миновало уже несколько столетий, а эти качества по-прежнему актуальны.
«Каждый раз, где у нас начинается новостройка, находятся неразорвавшиеся боеприпасы. В составе 154-го отдельного комендантского полка есть подразделение Инженерное, которое занимается всеми этими вопросами. И конечно же на плечи этого подразделения накладывается очень важная задача именно по разминированию», — рассказал в интервью «Звезды» руководитель Военной комендатуры Москвы Евгений Селезенев.
Особое место среди задач комендатуры — организация и проведение парадов на Красной площади. Ответственно и почетно.
На протяжении вековой истории Московская комендатура была и остается хранительницей важнейших традиций Российской армии и надежным стражем порядка.
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