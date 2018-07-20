Ещё
Проект по повышению юридической грамотности населения стартовал в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект по повышению юридической грамотности населения стартовал в Самаре 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Предупрежден — значит вооружен. В Самаре реализуется информационно-просветительский проект «Территория». Его пилотный вариант был успешно опробован в Новокуйбышевске. Проект призван повысить правовую культуру населения. Оказанием бесплатной юридической помощи разным категориям граждан — то есть решением проблем конкретных людей — в Самарской области занимается госюрбюро. Задача же нового информационно-просветительского проекта «Территория» — вывести юридическую грамотность населения на качественно иной уровень. В одном из семи районов Самары каждый четверг будут проходить бесплатные семинары для жителей. Их будут проводить представители профильных министерств, прокуратуры, полиции, службы судебных приставов и даже банковских структур. Каждую неделю предполагается анонсировать темы таких семинаров. Среди них: как не стать жертвой мошенничества, собственность, наследование, оказание медицинской помощи и другие.
ТРК Губерния: последние новости
На АВТОВАЗе "Приору" заменят на "Ниву" Дмитрий Азаров поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником В Самарской области обсудили дальнейшее сотрудничество региона с Францией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе975
Караченцова попросили забрать жену из психушки18
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина3
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»78
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение