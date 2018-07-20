Проект по повышению юридической грамотности населения стартовал в Самаре 

Предупрежден — значит вооружен. В Самаре реализуется информационно-просветительский проект «Территория». Его пилотный вариант был успешно опробован в Новокуйбышевске. Проект призван повысить правовую культуру населения. Оказанием бесплатной юридической помощи разным категориям граждан — то есть решением проблем конкретных людей — в Самарской области занимается госюрбюро. Задача же нового информационно-просветительского проекта «Территория» — вывести юридическую грамотность населения на качественно иной уровень. В одном из семи районов Самары каждый четверг будут проходить бесплатные семинары для жителей. Их будут проводить представители профильных министерств, прокуратуры, полиции, службы судебных приставов и даже банковских структур. Каждую неделю предполагается анонсировать темы таких семинаров. Среди них: как не стать жертвой мошенничества, собственность, наследование, оказание медицинской помощи и другие.