7 фильмов о жизни британской королевской семьи

Ни про кого при жизни, да и после тоже не снимают столько фильмов, сколько про британскую королевскую семью. Не знаю, как к такому творчеству относится Елизавета II , но нам — простым зрителям — это только на руку. Вдвойне интересней погружаться в жизнь легендарной личности, когда она или ее родственники — твои современники. Я собрала несколько картин о разных периодах жизни британских монархов. Здесь есть документальные фильмы, художественные любовные истории, трагикомедия и даже альтернативная историческая хроника.

1. «Королева», 2006

Художественный фильм описывает первую неделю жизни королевской семьи после гибели принцессы Дианы. В центре сюжета взаимоотношения королевы Елизаветы II и премьер-министра Тони Блэра . Британское общество было недовольно реакцией королевской семьи на трагедию с Дианой. Елизавета хотела, чтобы похороны проходили в закрытом режиме, отказалась от публичной речи. В СМИ обсуждается каждая деталь в поведении монархов, в частности то, почему не был приспущен королевский штандарт над Букингемским дворцом по случаю траура. Елизавета испытывает огромное давление, а Тони Блэр пытается хоть как-то урегулировать ситуацию. Фильм собрал всевозможные награды и считается одной из лучших картин, посвященных британской королевской семье.

2. «Диана: последние дни принцессы», 2007

Разумеется, эта подборка не могла состояться без хотя бы одного фильма о принцессе Диане. Этот документальный фильм нравится мне точностью к деталям. Авторы до мелочей воссоздают события последнего лета принцессы и день ее гибели. Здесь много интервью, мнений очевидцев, новостей. Создатели сделали все, чтобы зритель составил объективное представление о личности Дианы и обстоятельствах ее смерти.

3. «Король Чарльз III», 2017

Вот этого даже я не ожидала от собственной подборки — художественный фильм в жанре альтернативной исторической хроники.

Представь, что у Елизаветы II все-таки заканчивается эликсир бессмертия, она отходит в мир иной, а престол переходит к ее сыну принцу Чарльзу , которому, на минуточку, сейчас уже 69 лет. С самого начала правления он конфликтует с премьер-министром и парламентом из-за закона о свободе слова в прессе.

Сюжетом оригинальность картины не ограничивается. Все персонажи разговаривают, как шекспировские герои, — пятистопным ямбом.

Фильм снят по пьесе Майкла Бартлета «Король Карл III» — именно под таким именем принц Чарльз взойдет на престол.

Всего пару веков назад за такое творчество всем причастным бы отрубили головы. Автор пьесы и создатели фильма отделались лишь критикой в британской прессе.

4. «Уильям и Кейт», 2011

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Вторая по популярности тема для фильмов о королевской семье после личности принцессы Дианы — любовные истории. Мы, обычные зрители, хотим знать обстоятельства знакомства и отношений знатных особ так, будто услышали их от самих принцев за чашкой чая. Хорошо, что режиссеры в курсе наших предпочтений и штампуют фильмы о королевских парах, не дожидаясь свадьбы.

5. «Гарри и Меган: История королевской любви», 2018

Продолжает предыдущую тему свеженький фильм о Гарри и Меган. Их любовная история есть в документальном жанре — ее показывали на некоторых каналах перед прямой трансляцией свадебной церемонии. Художественную картину тоже уже успели снять, ее я тебе и советую. Такие фильмы уступают документалкам в достоверности, зато ты можешь наблюдать происходящее от первого лица, а не через призму многочисленных интервью.

Что стоит знать о новой принцессе Меган Маркл

Женщина с идеальным носом и прекрасно прожаренным цыпленком.

6. «Лондонские каникулы», 2015

Когда живешь в королевской семье, любая часть твоей жизни может стать сюжетом к фильму. Мелодрама Джулиана Джаррольда основана на реальных событиях всего одного вечера. В ночь с 8 на 9 мая, во время празднования Дня Победы, принцесса Маргарет и ее сестра Элизабет (сегодня известная как Елизавета II) отпрашиваются у родителей погулять по ликующим улицам. В фильме их сопровождает два офицера, хотя в жизни это была компания из 16 человек — друзья, няни, вооруженная охрана. Принцессы впервые так близко видят жизнь простого народа и радуются вместе с простыми британцами. Художественная картина вышла пикантней реальной истории: девушки опоздали на шесть часов, а в конце Элизабет целуется с разжалованным летчиком Джеком. На самом деле принцессы пришли ровно к назначенному времени, а про поцелуи с летчиками и речи быть не могло.

7. «Король говорит», 2010

Эта картина получила «Золотой глобус» как лучший британский фильм, и искренне желаю тебе ее увидеть. Это кино о том, как отец Елизаветы II — Георг VI— боролся с заиканием. В этом ему помогает логопед Лайонел Лог. Когда ты король, твоя страна на пороге Второй мировой и народ ждет от тебя уверенную ободряющую речь, заикание вовсе не выглядит безобидным неудобством.

А какие фильмы о королевских семьях нравятся тебе?