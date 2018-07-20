Вдвое меньше парней пытались «откосить» от армии в 2018 году в Приангарье

Весной в 2018 году на службу в армии призвали 2813 жителей Иркутской области . Но не все призывники пополнили ряды Вооруженных Сил России — 245 человек изъявили желание помогать органам правопорядка в рядах Национальной гвардии, ещё пятеро военной службе предпочли службу в МЧС . Об этом сообщил врио военного комиссара Приангарья Александр Лускань.

Он также рассказал, что с каждым годом всё больше молодых людей приходит на призывные пункты сразу после объявления старта призывной кампании, не дожидаясь повестки. Это даёт призывникам дополнительные возможности в выборе рода и вида войск. Например, многие парни традиционно стремятся попасть в ВДВ — элиту войск России, но места там ограничены.

Врио комиссара отметил, что по сравнению с прошлым годом в регионе стало в два раза меньше уклонистов. Этой весной только 17 человек попытались сбежать от армии. Теперь ими займётся полиция. Кстати, за уклонение от воинской службы, согласно Уголовному кодексу РФ, можно лишиться свободы на срок до двух лет, напомнил Александр Лускань.

«В Иркутской области растёт число призывников, имеющих высшее образование, этой весной они составили 11%. 1469 человек имели среднее профессиональное образование, 184 новобранца закончили 11 классов, и 387 — всего 9 классов», — рассказал о среднем уровне образования среди призывников Александр Лускань.