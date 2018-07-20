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Пермяк продает легендарный самолет по цене «однушки»
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Пермяк продает легендарный самолет по цене «однушки» 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Житель Перси выставил на продажу пассажирский самолет Ту-134, сообщают местные СМИ.
В объявлении, опубликованном на Avito, говорится, что воздушное судно не имеет двигателей и снято с реестра. Стоимость лайнера — 2 миллиона рублей.
Потенциальным клиентам пермяк предлагает переделать 37-метровый самолет под кафе или музей.
Ту-134 — ближнемагистральный пассажирский самолет на 76-80 пассажиров. Он был разработан в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева и выпускался серийно с 1966 по 1984 годы на Харьковском авиационном производственном объединении, передает "Уралинформбюро".
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