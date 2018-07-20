Пермяк продает легендарный самолет по цене «однушки»

Житель Перси выставил на продажу пассажирский самолет Ту-134, сообщают местные СМИ.

В объявлении, опубликованном на Avito, говорится, что воздушное судно не имеет двигателей и снято с реестра. Стоимость лайнера — 2 миллиона рублей.

Потенциальным клиентам пермяк предлагает переделать 37-метровый самолет под кафе или музей.