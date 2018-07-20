Ещё
30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве за ночь выпало до 28 миллиметров осадков, что составляет около 30% месячной нормы, в пятницу сильных ливней в столице уже не ожидается, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«За вчерашний день выпало 24 миллиметра осадков и за прошедшую ночь 28 миллиметров. При месячной норме в 94 миллиметра — это 25,5 и 30% соответственно», — сказал Цыганков.
Он добавил, что основная зона дождей сместилась к Смоленской области, поэтому основные осадки уже прошли, так что в пятницу будет больше солнца, а ливней не ожидается.
РИАМО: последние новости
Google может сделать платной ОС Android после штрафа ЕС Россия резко сократила вложения в госдолг США Около 450 проводников в бесплатных поездах для болельщиков ЧМ прошли обучение английскому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе975
Караченцова попросили забрать жену из психушки18
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина3
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»78
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение