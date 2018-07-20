Более 1,3 млрд рублей направят на повышение надежности Приморской ГРЭС

Электростанция находится в Лучегорске

Объем финансирования ремонтной программы подконтрольных «РусГидро» энергокомпаний Дальневосточного федерального округа в 2018 году составит 14,6 млрд рублей.

Александра Новака в Хабаровске. Из них 1,2 млрд рублей «РусГидро» направит на ремонт энергообъектов дополнительно, сверх учтенных в тарифах затрат. Об этом заявил председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов на совещании по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг., состоявшемся сегодня под председательством министра энергетики РФ

Особое внимание «РусГидро» уделяет объектам с высоким износом оборудования. Так, на мероприятия по повышению надежности Приморской ГРЭС будет направлено 1,3 млрд руб, из которых сверх тарифа на ремонт — 200 млн рублей, Биробиджанской ТЭЦ — 171 млн рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 92 млн рублей.

Глава «РусГидро» отметил, что особое внимание при подготовке к зиме компания уделяет завозу топлива в отдаленные регионы, работающие изолированно от единой энергосистемы. Объем необходимого для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. топлива законтрактован и доставляется в плановом режиме без сбоев. Эту работу планируется завершить в ноябре текущего года.

РусГидро в очередной раз обратило внимание участников совещания на необходимость изменения тарифного регулирования генерирующих объектов на Дальнем Востоке и внедрения механизмов долгосрочных тарифов с учетом индекса эффективности подконтрольных расходов, показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Действующая сегодня система индексации затрат не учитывает многие объективные факторы.

Например, по итогам первого этапа конкурса на поставку угля в 2019 году совокупный рост цен по предложениям поставщиков составил 23%. Некоторые поставщики увеличили цену предлагаемого угля на 37%. При этом в тариф заложен рост менее 2%.