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Россию ждет новая система мониторинга киберпреступлений
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Россию ждет новая система мониторинга киберпреступлений 

Anti-Malware.ru 58 минут назад
Российские власти планируют создать отдельную платформу, в задачу которой будет входить мониторинг цифровых преступлений. Согласно задумке, любые компании смогут подключаться к этой системе в режиме онлайн.
Эта инициатива станет частью целого плана мероприятий, который власти озаглавили «Информационная безопасность».
Новая платформа будет помогать противодействовать киберпреступности, благодаря ей правоохранители, граждане и компании смогут оперативно обмениваться информацией.
«Поскольку на платформе будет собрана большая база признаков атаки, это должно позволить сократить время реагирования бизнеса на инциденты кибербезопасности и повысить качество их устранения», — передают СМИ слова источника, близкого к авторам инициативы.
Среди идейных вдохновителей проекта выступили члены входящего в АНО центра компетенций, возглавляемого Сбербанком, и рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» (ее возглавляет совладелица InfoWatch Наталья Касперская).
Также поступила информация о том, что эта система будет создана на базе платформы, которую ассоциация банков запустила в середине прошлого месяца.
Интересные концепции начали поступать от участников группы по нормативному регулированию цифровой экономики. Например, вчера стало известно, что они одобрили инициативу, согласно которой бизнес сможет беспрепятственно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские персональные данные, которые попали в Сеть.
Для подобного сбора, хранения и анализа данных не потребуется никакого разрешения от владельца этой самой информации.
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