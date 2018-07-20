Россию ждет новая система мониторинга киберпреступлений

Российские власти планируют создать отдельную платформу, в задачу которой будет входить мониторинг цифровых преступлений. Согласно задумке, любые компании смогут подключаться к этой системе в режиме онлайн.

Эта инициатива станет частью целого плана мероприятий, который власти озаглавили «Информационная безопасность».

Новая платформа будет помогать противодействовать киберпреступности, благодаря ей правоохранители, граждане и компании смогут оперативно обмениваться информацией.

«Поскольку на платформе будет собрана большая база признаков атаки, это должно позволить сократить время реагирования бизнеса на инциденты кибербезопасности и повысить качество их устранения», — передают СМИ слова источника, близкого к авторам инициативы.

Среди идейных вдохновителей проекта выступили члены входящего в АНО центра компетенций, возглавляемого Сбербанком , и рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» (ее возглавляет совладелица InfoWatch Наталья Касперская ).

Также поступила информация о том, что эта система будет создана на базе платформы, которую ассоциация банков запустила в середине прошлого месяца.

Интересные концепции начали поступать от участников группы по нормативному регулированию цифровой экономики. Например, вчера стало известно, что они одобрили инициативу, согласно которой бизнес сможет беспрепятственно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские персональные данные, которые попали в Сеть.

Для подобного сбора, хранения и анализа данных не потребуется никакого разрешения от владельца этой самой информации.