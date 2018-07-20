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Перевозчик заплатит почти 80 тыс. за падение оренбурженки в троллейбусе
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Перевозчик заплатит почти 80 тыс. за падение оренбурженки в троллейбусе 

АиФ-Оренбург 25 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Суд взыскал с МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» расходы на лечение пострадавшего в ДТП пассажира троллейбуса.
Ранее водитель транспортного средства был признан виновным в нарушении ПДД, в результате которого при падении серьезно пострадала пассажирка. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования области оплатил расходы на лечение женщины (77 130,85 рублей). Прокурор города Оренбурга обратился в суд с иском о взыскании расходов медпомощь.
Суд решил, что возмещать средства будет юридическое лицо, так как оно является владельцем троллейбуса и работодателем водителя. Также МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» обязано выплатить госпошлину на сумму 2,5 тыс. рублей в доход бюджета.
Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Оренбургского районного суда.
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