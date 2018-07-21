Оренбурженка отсудила 70 000 рублей у перевозчика за травмы сына

Оренбургский областной суд оставил в силе решение Беляевского района суда, по которому владелец автобуса должен выплатить компенсацию в 70 000 рублей за травмы несовершеннолетнего ребенка, которые он получил из-за ДТП.

В апреле 2017 года оренбурженка вместе с сыном ехала в Оренбург на автобусе. Автобус перевернулся. Упал в кювет, а потом налетел на дерево. В результате ДТП мальчик сломал руку и получил сотрясение мозга. Водитель признан виновным в ДТП в нарушении правил дорожного движения, его приговорили к ограничению свободы на один год и лишили водительских прав.

Иск о возмещении компенсации подала мать ребенка. Медики установили, что травмы нанесли средний вред здоровью в результате районный суд удовлетворил иск и взыскал с перевозчика 70 000 рублей. Однако предприниматель не согласился с этим решением.

«По результатам рассмотрения жалобы судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала решение суда законным и обоснованным», — сообщили в пресс-службе суда Оренбургской области.