Ещё
Оренбурженка отсудила 70 000 рублей у перевозчика за травмы сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбурженка отсудила 70 000 рублей у перевозчика за травмы сына 

АиФ-Оренбург 8 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский областной суд оставил в силе решение Беляевского района суда, по которому владелец автобуса должен выплатить компенсацию в 70 000 рублей за травмы несовершеннолетнего ребенка, которые он получил из-за ДТП.
В апреле 2017 года оренбурженка вместе с сыном ехала в Оренбург на автобусе. Автобус перевернулся. Упал в кювет, а потом налетел на дерево. В результате ДТП мальчик сломал руку и получил сотрясение мозга. Водитель признан виновным в ДТП в нарушении правил дорожного движения, его приговорили к ограничению свободы на один год и лишили водительских прав.
Иск о возмещении компенсации подала мать ребенка. Медики установили, что травмы нанесли средний вред здоровью в результате районный суд удовлетворил иск и взыскал с перевозчика 70 000 рублей. Однако предприниматель не согласился с этим решением.
«По результатам рассмотрения жалобы судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала решение суда законным и обоснованным», — сообщили в пресс-службе суда Оренбургской области.
АиФ-Оренбург: последние новости
На коленях по здравнице. Почему соль-илецких миллионов не хватает на пандус Поговорила с мамой и исчезла: в Оренбурге пропала 24-летняя девушка В Оренбурге из-за коммунальной аварии без воды остались около 100 домов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев558
Фото кабинета Медведева удивило россиян424
Максакова в короткой юбке вызвала фурор175
На Украине испугались окончательного развала228
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо44
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение