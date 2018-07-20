Шапша и Варламов прогулялись по улицам Обнинска 

19 июля состоялась обещанная прогулка главы администрации Обнинска Владислава Шапши и популярного блогера Ильи Варламова. В пешее путешествие по наукограду Варламов отправился в рамках своего проекта «Прогулка с мэром», запущенного на YouTube-канале. В город Варламов приехал на электричке. Фото со страницы в «Фейсбуке» Владислава Шапши Как написал на своей странице в «Фейсбуке» мэр наукограда, вдвоем они прошлись от проспекта Ленина, 44 до Гагарина, 44, а затем обратно к администрации через 51-й микрорайон мимо Олимпа, Циолковского по Ленина. Всего на прогулку ушло около четырех часов. Видеозапись беседы блогера с пенсионерами, сидевшими во дворе на лавочке, попала в Интернет. У пожилых обнинцев Варламов пытался выяснить, что им не нравится в родном городе. Собеседники Варламова ответили, что в Обнинске им нравится все, кроме растущей квартплаты. https://youtu.be/IPnhcV0AUto «Сегодня гуляли с главной администрации Обнинска Владиславом Шапшой. Обнинск милый, зелёный, но запущенный. Много над чем надо работать. Далее Красноярск!», — вкратце описал свои впечатления от прогулки по обнинским улицам сам Варламов. Подробный отчет о своей поездке в Обнинск блогер опубликует позднее.