Геополитика давит на российские активы. Что будет с рублем?

Эта неделя проходит под знаком исхода инвесторов из российских активов. Тенденция касается и облигаций, и акций, и рубля. На российском фондовом рынке под наибольшим давлением находится «Сбербанк» , главная «голубая фишка», популярная у нерезидентов. В ОФЗ продажи наблюдаются три дня кряду — индекс RGBI (Russian Government Bond Index) с начала недели упал на 0,65%, до 139,8 пунктов. Ослабление рубля также наблюдается четвёртый день кряду, за это время курс пары доллар/рубль успел подняться до 63,8 руб.

Впрочем, что-то резкого негативного в заявлениях американских конгрессменов мы не видим. Многое из этого мы слышали и ранее. На наш взгляд, валютный рынок быстро проанализирует и адекватно оценит эту информацию, а курс рубля стабилизируется. Тем более что курс пары доллар/рубль приблизился к психологическому уровню 64 руб. Пройти его с наскока будет непросто, от этого уровня пара доллар/рубль уже два раза откатывался вниз — в мае и конце июня этого года. Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 63-64 руб., для пары евро/рубль — 73,4-74,5 руб.