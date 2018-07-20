Стадион «Нижний Новгород» подтопило из-за обильных дождей

Обильные осадки стали причиной подтопления нижегородского стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу. По информации ФГУП «Спорт-Ин», которое выступало генеральным проектировщиком и заказчиком спортивного объекта, накануне в системе ливневой канализации здания были зафиксированы протечки. Причиной тому стали проливные дожди в областной столице, которые стали настоящим испытанием для нижегородского стадиона.

«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий протечек и их предотвращению», — сообщили в пресс-службе компании.

В настоящий момент специалисты также осуществляют плановые работы по переводу объекта в режим регулярной работы и проводят мониторинг инженерных систем здания после максимальной нагрузки в период мундиаля.

Напомним, на прошлой неделе в результате непогоды в областной столице произошел обвал склона и размыв брусчатки на Волжской и Нижне-Волжской набережных, открытых после реконструкции специально к чемпионату мира. По информации главы города Владимира Панова, причиной тому стали проблемы с ливневой канализацией. В первом случае ливневка и вовсе отсутствует, а во втором — упирается в бетонную стену.

Напомним также, что в результате сильного ливня в Волгограде в минувшие выходные был разрушен насыпной склон под местной спортивной ареной, которая была построена к чемпионату мира. У стадиона также протекла крыша, а на прилегающей территории у выхода № 1 смыло площадку и пешеходную дорожку. Насыпной склон обрушился на Нулевую продольную дорогу, тем самым парализовав движение. В городе был введен режим ЧС.

Фото: sportin.su