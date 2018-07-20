На Ямале компании придется выловить из Полуя свои затонувшие суда

Суд обязал компанию «Норд+» поднять принадлежащие ей суда, затонувшие в акватории ямальской реки Полуй, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Проверку исполнения законодательства в сфере внутреннего водного транспорта в ООО «Норд+» провела Новоуренгойская транспортная прокуратура. Её сотрудники установили, что в феврале 2017 года на реке Полуй произошло затопление четырех судов, принадлежащих этой компании. В нарушение Кодекса внутреннего водного транспорта РФ юридическое лицо не обеспечило их подъем со дна реки, это создает угрозу безопасности судоходства в навигационный период. Для устранения нарушений закона новоуренгойский транспортный прокурор направил в суд 4 исковых заявления о возложении обязанности на компанию осуществить подъем затонувшего имущества. Салехардский городской суд полностью удовлетворил исковые требования. Судебные решения вступили в законную силу.