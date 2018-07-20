В МГТУ будущие провизоры прошли первичную аккредитацию

В Центре аккредитации и практических навыков Медицинского института МГТУ прошла первичная аккредитация выпускников-провизоров очной и заочной форм обучения 2018 года.

В состав экспертной комиссии вошли ведущие специалисты аптечных организаций Адыгеи и Пятигорского медико-фармацевтического института.

Аккредитационные испытания включали три этапа: тестирование, в ходе которого за один час необходимо было ответить на 60 заданий, оценку практических навыков, когда выпускники осуществляли сердечно-лёгочную реанимацию, изготовление аптечных лекарственных форм, фармацевтическое консультирование и экспертизу поступивших рецептов, а также решение трёх ситуационных задач.

« Из 75 человек, подавших заявление на аккредитацию, 72 прошли её с успехом», — рассказали в ректорате МГТУ.