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В МГТУ будущие провизоры прошли первичную аккредитацию
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В МГТУ будущие провизоры прошли первичную аккредитацию 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В Центре аккредитации и практических навыков Медицинского института МГТУ прошла первичная аккредитация выпускников-провизоров очной и заочной форм обучения 2018 года.
В состав экспертной комиссии вошли ведущие специалисты аптечных организаций Адыгеи и Пятигорского медико-фармацевтического института.
Аккредитационные испытания включали три этапа: тестирование, в ходе которого за один час необходимо было ответить на 60 заданий, оценку практических навыков, когда выпускники осуществляли сердечно-лёгочную реанимацию, изготовление аптечных лекарственных форм, фармацевтическое консультирование и экспертизу поступивших рецептов, а также решение трёх ситуационных задач.
« Из 75 человек, подавших заявление на аккредитацию, 72 прошли её с успехом», — рассказали в ректорате МГТУ.
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