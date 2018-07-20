Академгородок 2.0 — обсуждение «на районе»

Примерно 40 жителей Советского района пришли послушать доклады заместителя председателя СО РАН Ивана Благодыря и ведущего научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Юрия Воронова.

Иван Благодырь отметил, что концепция развития Академгородка 2.0 еще не разработана. По мнению зампредседателя СО РАН, в первую очередь в ней должна быть представлена программа развития научных институтов на 20-30 лет, их взаимодействие с НГУ и госкорпорациями.

Развитием социальной, иженерной и транспортной инфраструктуры, согласно ФЗ-31 и специфики СО РАН как экспертного сообщества, должны заниматься власти (местные, областные и федеральные). Тем не менее, зампред СО РАН изложил свои предложения, касающиеся развития ненаучной части проекта.

Иван Благодырь поддержал предложение общественной организации «Дороги» (руководитель Лев Шепелянский) о Восточном объезде: надо поменять очередность и сдать те этапы этой трассы, которые позволят потокам автомобилей миновать Советский район (Нижнюю Ельцовку и Щ) и выйти на Чуйский тракт в районе Искитимского района. Кроме того, зампред СО РАН говорил о необходимости построить новые спортивные сооружения в Краснообске, Кольцово и на ОбьГЭСе, музыкальную школу и пристройки к гимназии № 3 и лицею № 130 в Верхней зоне Академгородка.

Доклад Юрия Воронова, представлявшего свою компанию ООО «Корпус», содержал сенсационные предложения. Правда, основные тезисы автор этих строк слышал несколько лет назад…

Юрий Петрович сообщил, что вода, которую пьют жители Верхней зоны Академгородка, вредна для здоровья, так как в скважины просачиваются воды Обского моря. Также в ней повышенное содержание железа. Отметим, что в рамках строительства технопарка к Академгородку был подведен водовод МУП «Горводоканал», он не был подключен из-за существовавших тогда разногласий с основным поставщиком ресурсов правобережной части Советского района — ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (принадлежит расформированному ФАНО ).

Во-вторых, по мнению докладчика, развивать Академгородок 2.0 в сторону Барышевского сельсовета не имеет особого смысла, т.к. придется тянуть сети, а это очень дорого. Поэтому развивать науку нужно в Бердске и на ОбьГЭСе. Например, Институт органической химии и Институт автоматики и электрометрии следует переместить в Бердск, а Институт (ныне федеральный исследовательский центр) цитологии и генетики мог бы свои новые корпуса строить в стороне Чемского бора.

«Нельзя развивать науку там, где нет рабочего класса!», — пояснил Юрий Воронов.

Докладчик предложил провести реновацию в Верхней зоне Академгородка — снести хрущевки и полногабаритные панельные дома на Морском проспекте: «Они позорят научный центр своим несовременным внешним видом», — считает научный сотрудник ИЭиОПП. По его словам, фундаменты существующих зданий были рассчитаны под 16-этажки, и только вмешательство Никиты Хрущева заставило отцов-основателей Академгородка отказаться от первоначальных планов.

Также он напомнил об идее обходных дорог, соединяющих Верхнюю зону с другими микрорайонами. Например, соединить улицу Героев Труда (микрорайон Щ) с улицей Жемчужной (Верхняя зона), прорубив для этого лесной массив.

— Вы понимаете, что хотите нарушить федеральные законы? — прокричала с места общественница Наталья Прийдак.

— Вы даже не представляете, как я этого хочу, — невозмутимо парировал Юрий Петрович.

Докладчик, по сути, предложил передать две газовые котельные ФГУП «УЭВ» (ТС-1 и ТС-2) в ведение ТЭЦ-5, так как считает, что централизованное отопление бурым углем (ТЭЦ собирается перейти на него) будет выгоднее газа.

Общественники, преимущественно представлявшие микрорайоны Нижняя Ельцовка, Щ, Шлюз и ОбьГЭС, на слушания пришли с плакатами, например, «Южный обход — беспредел властей!». Они в очередной раз обратили внимание представителей СО РАН, местных и областных властей на недопустимость сброса трафика Восточного объезда через жилые зоны Советского района, на необходимость сохранения леса и отменить точечную застройку.

Одним из прозвучавших предложений было создание интернет-ресурса, где в режиме онлайн общественность могла отслеживать формирование стратегии развития Новосибирского научного центра и вносить свои предложения.

Одним из прозвучавших предложений было создание интернет-ресурса, где в режиме онлайн общественность могла отслеживать формирование стратегии развития Новосибирского научного центра и вносить свои предложения.