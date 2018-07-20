«Северсталь» построит в Сургуте металлообрабатывающий комплекс

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать в регионе обрабатывающие секторы промышленности и реализовывать проекты в сфере металло— и деревообработки, горнодобывающей промышленности, развития IT-технологий и цифровой экономики.

Группа компаний планирует построить в Сургуте комплекс по металлообработке.

«Он будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности — для его создания будут применяться передовые технологии в части охраны окружающей среды. Таким образом, реализация проекта не повлияет на экологическую обстановку в городе», — отмечают в компании.

Как пояснил заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев , сейчас выстраивается рабочее взаимодействие между проектной командой компании и фондом развития Югры.