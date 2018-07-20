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«Северсталь» построит в Сургуте металлообрабатывающий комплекс
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«Северсталь» построит в Сургуте металлообрабатывающий комплекс 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать в регионе обрабатывающие секторы промышленности и реализовывать проекты в сфере металло— и деревообработки, горнодобывающей промышленности, развития IT-технологий и цифровой экономики.
Группа компаний планирует построить в Сургуте комплекс по металлообработке.
«Он будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности — для его создания будут применяться передовые технологии в части охраны окружающей среды. Таким образом, реализация проекта не повлияет на экологическую обстановку в городе», — отмечают в компании.
Как пояснил заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев, сейчас выстраивается рабочее взаимодействие между проектной командой компании и фондом развития Югры.
«Северсталь» — одна из крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, представленная как в России, так и за рубежом. Мы заинтересованы в сотрудничестве с флагманами отрасли и поддерживаем инициативу компании по локализации комплекса высокотехнологичных производств на территории Сургута», — подчеркнул Алексей Забозлаев.
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