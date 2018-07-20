СПЧ попросил проверить сообщения об избиении в ярославской области

Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле

Как сообщили в региональном УФСИН, проверка ведется в связи с появлением в СМИ «видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний». Ведомство уточняет, что по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

"Из средств массовой информации Совету при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека стало известно о видеозаписи, на которой запечатлены факты жестокого избиения осужденного Е. Макарова сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области ", — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Как отмечают правозащитники, «обращает на себя внимание не только сам факт наличия видеозаписи группового избиения, но и то, что более года назад доследственная проверка по заявлению о применении пыток закончилась отказом в возбуждении уголовного дела».

"Таким образом, речь идет не только о причинении сотрудниками ФСИН России тяжких телесных повреждений, но и о даче ими ложных показаний. В связи с этим совет обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о проведении тщательной проверки поступившей информации. Исправительное учреждение, из которого пришел тревожный сигнал, 23 июля посетит глава СПЧ Михаил Федотов", — говорится в сообщении.