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СПЧ попросил проверить сообщения об избиении в ярославской области
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СПЧ попросил проверить сообщения об избиении в ярославской области 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию СМИ об избиении осужденного в ярославской колонии, в понедельник это исправительное учреждение посетит глава совета Михаил Федотов, сообщает сайт СПЧ в пятницу.
Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле.
Как сообщили в региональном УФСИН, проверка ведется в связи с появлением в СМИ «видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний». Ведомство уточняет, что по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.
"Из средств массовой информации Совету при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека стало известно о видеозаписи, на которой запечатлены факты жестокого избиения осужденного Е. Макарова сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области", — говорится в сообщении на сайте СПЧ.
Как отмечают правозащитники, «обращает на себя внимание не только сам факт наличия видеозаписи группового избиения, но и то, что более года назад доследственная проверка по заявлению о применении пыток закончилась отказом в возбуждении уголовного дела».
"Таким образом, речь идет не только о причинении сотрудниками ФСИН России тяжких телесных повреждений, но и о даче ими ложных показаний. В связи с этим совет обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о проведении тщательной проверки поступившей информации. Исправительное учреждение, из которого пришел тревожный сигнал, 23 июля посетит глава СПЧ Михаил Федотов", — говорится в сообщении.
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