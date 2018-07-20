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Летевший в Судан украинский Ан-26 экстренно сел в Египте
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Летевший в Судан украинский Ан-26 экстренно сел в Египте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 20 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Неисправность в двигателях стала причиной вынужденной посадки украинского грузового самолета Ан-26 на севере Египта, говорится в распространенном заявлении египетской армии.
"Украинский гражданский самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку из-за технических неисправностей в двигателях. Самолет направлялся из Украины в Судан. Во время вхождения в египетское воздушное пространство он был вынужден приземлиться в 48 милях от аэропорта города эль-Алямейн", — говорится в документе.
Сообщается, что никто из шести членов экипажа самолета не пострадал.
Специалисты министерства гражданской авиации Египта в настоящее время направлены на место вынужденной посадки для выяснения причин происшествия.
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