Красноярцев предупредили: загранпаспорт в августе будет стоить дороже

С 3 августа повышается размер государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Об этом предупредили в Управлении по вопросам миграции Красноярского края

Вступает в силу федеральный закон, по которому госпошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения для взрослых обойдется в 5000 рублей, а для тех, кто младше 14 лет — 2500 рублей. Ранее эти суммы были равны 3500 и 1500 рублей соответственно.

Добавим, что можно сэкономить, если оформлять документ через портал Госуслуг. Тогда паспорт обойдется на 30% дешевле.