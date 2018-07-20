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Красноярцев предупредили: загранпаспорт в августе будет стоить дороже
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Красноярцев предупредили: загранпаспорт в августе будет стоить дороже 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С 3 августа повышается размер государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Об этом предупредили в Управлении по вопросам миграции Красноярского края.
Вступает в силу федеральный закон, по которому госпошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения для взрослых обойдется в 5000 рублей, а для тех, кто младше 14 лет — 2500 рублей. Ранее эти суммы были равны 3500 и 1500 рублей соответственно.
Добавим, что можно сэкономить, если оформлять документ через портал Госуслуг. Тогда паспорт обойдется на 30% дешевле.
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