Эти карты позволят вам увидеть настоящие размеры стран мира

Причина, по которой некоторые страны выглядят на карте больше или меньше других, заключается в применении проекции Меркатора. Нанести трехмерную планету на плоскую карту было чем-то вроде вызова для пионеров современной картографии, и фламандский географ Герард Меркатор изобрел способ справиться с этой задачей.

Источник: boredpanda.com В 1569 году Меркатор создал карту, которая была вполне пригодна для использования в навигационных целях, однако ее существенным недостатком было то, что изобретенная им система искажала размеры объектов в зависимости от их позиции по отношению к экватору. Из-за этого такие части суши, как Антарктида или Гренландия, находящиеся гораздо ближе к полюсам, выглядели существенно больше своего настоящего размера.

Например, согласно проекции Меркатора, Румыния была бы огромным островом в Северном Ледовитом океане.

Для того чтобы продемонстрировать, насколько наше представление о размерах стран и континентов ошибочно из-за использования этой системы, создатели сайта thetruesize.com дали возможность любому пользователю перемещать территории стран по поверхности Земли для наглядного сравнения.

Если бы Австралия располагалась на месте Европы.

Если бы Индия находилась на месте России

Антарктида вполне сравнима по размерам с Бразилией

Австралия в Северной Америке.

Калифорния по размерам сравнима с Великобританией

Если бы Китай был на месте России.

Канада не такая уж и огромная, если переместить ее в Южную Америку.

Веселое путешествие Гренландии по карте мира.

Если бы Индонезия располагалась ближе к Северному полюсу, по протяженности она была бы сравнима с территорией России.

Бразилия в Азии выглядела бы просто гигантом.