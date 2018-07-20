МКБ может принять участие в тестировании технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру телефона 

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) может присоединиться к пилотному проекту MasterCard, в рамках которого банки протестируют сервис по оплате покупок с помощью подмигивания в видеокамеру мобильного устройства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
«Скорее всего, платежи с помощью подмигиваний будут приниматься в ограниченном количестве торговых точек. Мы будем изучать спрос на данную технологию, и, возможно, присоединимся к «пилоту» (проект MasterCard — прим. Агентства «Москва») в будущем», — уточнил топ-менеджер.
По его словам, банковский рынок платежных инструментов в последние годы показывает колоссальный рост.
«Мы активно принимаем участие в интеграции новых технологических платформ. И хотя альтернативные виды платежей очень интересны нам, как эмитенту, важно закрыть для них вопрос платежной инфраструктуры», — добавил А. Охорзин.
Ранее платежная система MasterCard заявила о намерении протестировать новый сервис selfie pay — технологию оплаты покупок с помощью подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства. Тестирование продукта с кредитными организациями планируется в ноябре 2018 г., а массовое внедрение новой технологии в России и мире предполагается в начале 2019 г. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно один раз зайти в соответствующее приложение и оставить селфи с морганием (способ аутентификации). После, включив режим видеокамеры, нужно также моргнуть, подтвердив личность, и совершить покупку.