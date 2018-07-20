МКБ может принять участие в тестировании технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру телефона

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) может присоединиться к пилотному проекту MasterCard, в рамках которого банки протестируют сервис по оплате покупок с помощью подмигивания в видеокамеру мобильного устройства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

«Скорее всего, платежи с помощью подмигиваний будут приниматься в ограниченном количестве торговых точек. Мы будем изучать спрос на данную технологию, и, возможно, присоединимся к «пилоту» (проект MasterCard — прим. Агентства «Москва» ) в будущем», — уточнил топ-менеджер.

По его словам, банковский рынок платежных инструментов в последние годы показывает колоссальный рост.

«Мы активно принимаем участие в интеграции новых технологических платформ. И хотя альтернативные виды платежей очень интересны нам, как эмитенту, важно закрыть для них вопрос платежной инфраструктуры», — добавил А. Охорзин.