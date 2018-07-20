Ещё
МКБ может принять участие в тестировании технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру телефона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МКБ может принять участие в тестировании технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру телефона 

Агентство «Москва» 1 час назад
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) может присоединиться к пилотному проекту MasterCard, в рамках которого банки протестируют сервис по оплате покупок с помощью подмигивания в видеокамеру мобильного устройства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
«Скорее всего, платежи с помощью подмигиваний будут приниматься в ограниченном количестве торговых точек. Мы будем изучать спрос на данную технологию, и, возможно, присоединимся к «пилоту» (проект MasterCard — прим. Агентства «Москва») в будущем», — уточнил топ-менеджер.
По его словам, банковский рынок платежных инструментов в последние годы показывает колоссальный рост.
«Мы активно принимаем участие в интеграции новых технологических платформ. И хотя альтернативные виды платежей очень интересны нам, как эмитенту, важно закрыть для них вопрос платежной инфраструктуры», — добавил А. Охорзин.
Ранее платежная система MasterCard заявила о намерении протестировать новый сервис selfie pay — технологию оплаты покупок с помощью подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства. Тестирование продукта с кредитными организациями планируется в ноябре 2018 г., а массовое внедрение новой технологии в России и мире предполагается в начале 2019 г. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно один раз зайти в соответствующее приложение и оставить селфи с морганием (способ аутентификации). После, включив режим видеокамеры, нужно также моргнуть, подтвердив личность, и совершить покупку.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 150 завозных случаев лихорадки Денге зафиксировал Роспотребнадзор в январе-июне Власти Москвы планируют перевести в электронных вид 16 услуг сетевых компаний до конца года Казахский бешбармак и турецкое мороженое предложат посетителям фестиваля «Кухни мира» в ТиНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе1004
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»82
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение