В Ростовской области пора менять каждый десятый лифт

Ростовской области подлежит замене каждый десятый лифт из 8745 работающих. Об этом рассказал заместитель донского министра ЖКХ Валерий Былков. Региональная программа по их замене стартовала в 2012 году. В первые два года было заменено 900 лифтов, на эти цели было потрачено 1,3 млрд руб из бюджетов разных уровней. В течение последующих трех лет было заменено 743 лифта, объём затрат составил 1,1 млрд руб. В текущем году планируется заменить 220 лифтов за 370 млн руб из Фонда капитального ремонта.

Валерий Былков отметил, что в течение 3-4 лет планируется полностью решить проблему замены лифтов. Острее всего ситуация в Ростове, так как именно здесь больше всего высоток.

«Сейчас пока есть случаи, когда лифты работают больше нормативного срока, который составляет 25 лет. Это порядка тысячи единиц, в основном в Ростове. Сейчас нами прорабатываются механизмы, которые позволят вот с этими лифтами решить вопрос быстрее. Остальные уже заложены в региональную программу капремонта и по мере окончания нормативного срока их эксплуатации они будут меняться», — резюмировал заместитель министра.