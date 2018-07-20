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В Ростовской области пора менять каждый десятый лифт
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В Ростовской области пора менять каждый десятый лифт 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области подлежит замене каждый десятый лифт из 8745 работающих. Об этом рассказал заместитель донского министра ЖКХ Валерий Былков. Региональная программа по их замене стартовала в 2012 году. В первые два года было заменено 900 лифтов, на эти цели было потрачено 1,3 млрд руб из бюджетов разных уровней. В течение последующих трех лет было заменено 743 лифта, объём затрат составил 1,1 млрд руб. В текущем году планируется заменить 220 лифтов за 370 млн руб из Фонда капитального ремонта.
Валерий Былков отметил, что в течение 3-4 лет планируется полностью решить проблему замены лифтов. Острее всего ситуация в Ростове, так как именно здесь больше всего высоток.
«Сейчас пока есть случаи, когда лифты работают больше нормативного срока, который составляет 25 лет. Это порядка тысячи единиц, в основном в Ростове. Сейчас нами прорабатываются механизмы, которые позволят вот с этими лифтами решить вопрос быстрее. Остальные уже заложены в региональную программу капремонта и по мере окончания нормативного срока их эксплуатации они будут меняться», — резюмировал заместитель министра.
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