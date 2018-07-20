Профессор омского госуниверситета стал лауреатом премии «Профессор года» 

Профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Вячеслав Вершинин удостоен премии «Профессор года». Об этом сообщается на сайте вуза. Эта награда учреждена общественной организацией «Российское профессорское собрание» и вручается ученым, которые, по оценке профессорского сообщества, являются гордостью нашей страны, личностями, кто своим многолетним самоотверженным трудом способствовал благополучию и процветанию России.
Вячеслав Исаакович Вершинин, доктор химических наук, заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Заслуженный работник высшей школы РФ, работает в ОмГУ почти с самого основания университета. Он — один из тех, кто стоял у истоков создания химического факультета. В. И. Вершинин автор более 200 публикаций в области аналитической химии, в том числе ряда монографий, атласов и изобретений, член Научных Советов Российской Академии наук и Национальной Академии наук Украины, основатель научной школы. В сентябре 2017 года Вячеслав Исаакович был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени. Под его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. Большинство преподавателей кафедры аналитической химии — ученики профессора Вершинина.
Добавим, что лауреату вручается диплом, памятный подарок и памятная монета.