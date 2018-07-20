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Профессор омского госуниверситета стал лауреатом премии «Профессор года»
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Профессор омского госуниверситета стал лауреатом премии «Профессор года» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Вячеслав Вершинин удостоен премии «Профессор года». Об этом сообщается на сайте вуза. Эта награда учреждена общественной организацией «Российское профессорское собрание» и вручается ученым, которые, по оценке профессорского сообщества, являются гордостью нашей страны, личностями, кто своим многолетним самоотверженным трудом способствовал благополучию и процветанию России.
Вячеслав Исаакович Вершинин, доктор химических наук, заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Заслуженный работник высшей школы РФ, работает в ОмГУ почти с самого основания университета. Он — один из тех, кто стоял у истоков создания химического факультета. В. И. Вершинин автор более 200 публикаций в области аналитической химии, в том числе ряда монографий, атласов и изобретений, член Научных Советов Российской Академии наук и Национальной Академии наук Украины, основатель научной школы. В сентябре 2017 года Вячеслав Исаакович был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени. Под его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. Большинство преподавателей кафедры аналитической химии — ученики профессора Вершинина.
Добавим, что лауреату вручается диплом, памятный подарок и памятная монета.
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