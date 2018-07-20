АО «Восточный Порт» возводит ветропылезащитные ограждения на Третьей очереди

Работы по созданию защитного ограждения высотой 20 метров и общей протяженностью 1,7 км ведутся поэтапно. По завершении устройства фундамента в сентябре начнется монтаж металлического каркаса, на который будут крепиться панели ветрозащитного экрана. Окончание строительства ограждения запланировано на декабрь 2018 года.

«В создании объекта мы опираемся на мировую практику и строим ветропылезащитное ограждение высотой в 1,6 раза превышающей высоту угольных штабелей, учитывая розу ветров бухты Врангеля . Реализация проекта требует тщательной проработки документации и привлечения высококлассных экспертов на каждой стадии. Инвестиции в создание ограждения составляют около 360 млн рублей», — рассказал глава дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Вячеслав Налобин.

Экран надежно закроет угольные штабели на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Защитная конструкция монтируется из перфорированных металлических панелей. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют ветер в различных направлениях. Получившиеся замедленные потоки воздуха сталкиваются и теряют свою силу, необходимую для подъема пыли выше ограждения, не позволяя ей выйти за пределы угольного комплекса.

АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» реализуют комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством транспорта РФ , Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.

Комплекс природоохранных мер предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, строительство ветропылезащитных ограждений. Собственная аккредитованная лаборатория продолжает регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.