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Запрет на посещение «Столбов» продлили до конца июля
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Запрет на посещение «Столбов» продлили до конца июля 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Администрация «Столбов» приняла решение продлить запрет на посещение заповедника. По словам сотрудников, медведи продолжают разгуливать по туристическим тропам. За последнюю неделю они несколько раз встречали зверя и его следы на территории.
Подтверждают высокую активность хищника и данные с фотоловушек и камер видеонаблюдения. Пока решено не пускать посетителей в заповедник до 29 июля.
«Строгий пропускной режим будет организован на всех входах в заповедник, а для свободного посещения наложен запрет. Запланированные ранее эколого-просветительские мероприятия будут проводиться в сопровождении государственных инспекторов», — сообщают в заповеднике.
Напомним, запрет на посещение «Столбов» действует с 12 июля.
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