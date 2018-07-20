Запрет на посещение «Столбов» продлили до конца июля 

Администрация «Столбов» приняла решение продлить запрет на посещение заповедника. По словам сотрудников, медведи продолжают разгуливать по туристическим тропам. За последнюю неделю они несколько раз встречали зверя и его следы на территории.
Подтверждают высокую активность хищника и данные с фотоловушек и камер видеонаблюдения. Пока решено не пускать посетителей в заповедник до 29 июля.
«Строгий пропускной режим будет организован на всех входах в заповедник, а для свободного посещения наложен запрет. Запланированные ранее эколого-просветительские мероприятия будут проводиться в сопровождении государственных инспекторов», — сообщают в заповеднике.
Напомним, запрет на посещение «Столбов» действует с 12 июля.