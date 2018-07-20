Российский стартап спрогнозирует доходы еще не созданных торговых точек 

Разработанный московскими специалистами алгоритм машинного обучения позволит с высокой точностью предсказать будущую выручку еще не созданных торговых точек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Финансирование для проекта выделил Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы (Moscow Seed Fund), который занимается финансированием стартапа. Как уточнил руководитель стартапа Александр Кирьянов, искусственный интеллект (ИИ) делает прогноз с точностью до 95% на основании данных геолокации, сведений о специализации будущего магазина и данных (Big Data) о других торговых точках, работающих поблизости.
— Все исходные данные мы собираем из открытых официальных источников, которых сейчас доступно великое множество, — добавил он. — В первую очередь это данные о населении близлежащих жилых домов: учитывается количество жильцов, расстояние до будущей торговой точки, даже материалы отделки дома — они позволяют косвенно судить о платежеспособности тех, кто в нем проживает.
Также учитываются: транспортный трафик, количество сотрудников в расположенных неподалеку офисах и на предприятиях, наличие поблизости других торговых точек. Искусственный интеллект пересчитывает прогнозы ежемесячно с учетом меняющихся факторов, в том числе времени года и климатических условий. К российским стартаперам проявляют интерес и за рубежом, в частности в Китае. Поэтому инвесторы уже сейчас планируют выводить проект на международный рынок. Подробнее о новых возможностях, открытых стартапом для малого и среднего бизнеса, читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Московский стартап спрогнозирует доходы торговых предприятий