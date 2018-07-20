В Краснодаре за счет привлечения инвестиций газифицируют 13 садовых товариществ

Краснодаре стартовали работы по газификации более 7 тыс. домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Реализует проект компания «Ростовгазстрой», затраты оценивают в 700 млн рублей. Инвестор взял на себя порядка 70% расходов, расчетный срок окупаемости составляет от 5 до 9 лет.

Участие в проекте принимают 13 СНТ в районе Ростовского шоссе, в которых проживают 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации города. «Для Краснодара этот проект имеет большую социальную значимость. В границах муниципалитета — более 200 садовых товариществ и большинстве случаев люди в них живут круглый год. Это огромные массивы, где решать предстоит колоссально много задач, — прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов . — Это первый опыт привлечения инвестора к решению проблемы газификации. И если он будет успешным, используем его для остальных дачных массивов».

Процесс газификации будут осуществлять в несколько этапов. В ходе первого — построят подводящий газопровод высокого и среднего давления, а также 14 газорегуляторных пунктов. Второй этап предполагает прокладку разводящих сетей непосредственно к домам.

В настоящее время завершено оформление документации по планировке и межеванию для размещения сетей газоснабжения на землях массива 13 товариществ. Также готова проектно-сметная документация, получены разрешения на строительство. Ориентировочный срок реализации проекта — конец 2019 года. Сети останутся на балансе и обслуживании инвестора до полной реализации проекта. Стоимость подключения для абонентов, а также условия рассрочки платежей в каждом отдельном случае прописываются в договоре.

Всего в пригороде Краснодара насчитывается 215 садоводческих товариществ, из них газифицировано 61.