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В Краснодаре обещают обеспечить газом 7 тысяч домов садовых товариществ
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В Краснодаре обещают обеспечить газом 7 тысяч домов садовых товариществ 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Масштабный инвестпроекта позволит пустить голубое топливо в 13 садоводческих некоммерческих товариществ, где проживают свыше 20 тысяч человек
«Для Краснодара этот проект имеет большую социальную значимость. В границах муниципалитета — более 200 садовых товариществ и в большинстве случаев люди в них живут круглый год. Это огромные массивы, где решать предстоит колоссально много задач. Процесс газификации — один из безусловно важных», — сказал Евгений Первышов.
По словам главы города, предложенный механизм — уникален для Краснодарского края. Впервые к решению проблемы газификации будут превлечены инвесторы. Если все сложится, он будет использован и для остальных дачных территорий.
В пилотном проекте участвуют 13 СНТ, расположенных на Ростовском шоссе.
Вся необходимая документация по планировке и межеванию для размещения сетей газоснабжения на землях массива уже поготовлена.
Специалисты приступили к выполнению строительных и монтажных работ. Намечен и примерный срок реализации проекта — конец 2019 года.
Инвестор и застройщик компания «Ростовгазстрой» взяла на себя порядка 70% затрат. Стоимость подключения, а также условия рассрочки платежей для каждого абонента оговариваются и прописываются в договоре индивидуально, с учетом платежеспособности заказчика, сообщил представитель компании «Ростовгазстрой» Павел Бандуров. И добавил, что стоимость проекта составляет порядка 700 млн рублей, срок окупаемости, по расчетам компании, составит от 5 до 9 лет.
«Всего в пригороде кубанкой столицы 215 садоводческих товариществ, газифицированы из них 61», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Напомним, в микрорайон «Музыкальный» краевой столицы компания «Краснодар Водоканал» начала строить водопровод.
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