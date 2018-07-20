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В Забайкальском крае состоялась проверка дежурных сил авиации Восточ-ного военного округа
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В Забайкальском крае состоялась проверка дежурных сил авиации Восточ-ного военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание было уделено отработке тактических приемов в небе по принуждению к посадке условного нарушителя.
В Забайкальском крае в ходе проверки дежурных сил авиации Восточного военного округа летчики истребительного авиационного полка осуществили перехват не идентифицированного воздушного судна.
Экипажи истребителей Су-30СМ были подняты по тревоге, летный и технический составы выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности.
В ходе практической части мероприятия были отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, идентификации, перехвату и сопровождению летательного аппарата — нарушителя.
Особое внимание было уделено отработке тактических приемов в небе по принуждению к посадке условного нарушителя.
Отдельным заданием для экипажей стало проведение воздушного боя с самолетом-нарушителем, в том числе выполнению фигур сложного пилотажа, имитирующих уход от средств поражения условного противника.
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