В Забайкальском крае состоялась проверка дежурных сил авиации Восточ-ного военного округа

Особое внимание было уделено отработке тактических приемов в небе по принуждению к посадке условного нарушителя.

Забайкальском крае в ходе проверки дежурных сил авиации Восточного военного округа летчики истребительного авиационного полка осуществили перехват не идентифицированного воздушного судна.

Экипажи истребителей Су-30СМ были подняты по тревоге, летный и технический составы выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности.

В ходе практической части мероприятия были отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, идентификации, перехвату и сопровождению летательного аппарата — нарушителя.

Особое внимание было уделено отработке тактических приемов в небе по принуждению к посадке условного нарушителя.

Отдельным заданием для экипажей стало проведение воздушного боя с самолетом-нарушителем, в том числе выполнению фигур сложного пилотажа, имитирующих уход от средств поражения условного противника.