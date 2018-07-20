Волгоградские общественники против переименования Мемориального парка

В администрации Волгограда намерены сменить старое название отремонтированного парка у подножия Мамаева кургана напротив «Волгоград Арены». Общественники выступают против идеи дать Мемориальному парку новое название «Парк Победы».

За название «Парк Победы» волгоградцы проголосовали на сайте горадминистрации

Как рассказал V1.ru председатель регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников, на переименование парка в «Парк Победы» у мэрии нет оснований.

— Облагороженное место со световым музыкальным фонтаном напротив стадиона называется Мемориальным парком. Он является объектом культурного наследия по всем документам. Его переделка и облагораживание проходило с формулировкой «реконструкция мемориального парка», — сообщил Валерий Котельников . — Есть государственная историко-культурная экспертиза в отношении него. Все государственные закупки, на которых МУП «Северное» всё приобретало для благоустройства парка, проходили для реставрации и реконструкции существующего Мемориального парка.

Переименование парка, по мнению общественника, приведёт к утрате исторической памяти и справедливости.

— Предлагаемое название «Парк Победы» — это не название нового парка, это переименование мемориального парка. Мемориальный парк — это парк памяти. Давайте тогда уж начнём переименовывать все места, связанные с Великой Отечественной войной: улицы 7-й и 39-й Гвардейских дивизий, например. Придумаем им другие названия и забудем о войне, как будто её и не было. Оставим один Мамаев курган и всё, — недоумевает Валерий Котельников. — Это глупость несусветная. Сделано только с одной целью, поскорее забыть и замять скандал вокруг мемориального парка, когда его вырубали. Хотят убедить волгоградцев, что здесь никогда никакого мемориального парка и не было. Властям нужно гордиться, что именно они построили «Парк Победы.» Переименование Мемориального парка — это глупость и идиотизм.

В администрации Волгограда провели конкурсное голосование по результатам которого, новый парк будет именоваться «Парком Победы». С таким же названием в городе-героев уже более 60 лет существует парк, расположенный на Центральной Набережной города. После чемпионата мира по футболу стадион «Волгоград Арена» также сменит название на «Победу».

Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана был создан в год 20-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда парк появился по инициативе работницы тракторного завода Лидии Пластиковой, посадившей дерево в память о погибшем в Сталинграде муже. Позже тысячи горожан высадили в парке деревья в память о близких, не вернувшихся с войны. Перед чемпионатом мира мемориальный парк вырубили.