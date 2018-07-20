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В Забайкальском крае летчики армейской авиации ВВО уничтожили группу условных террористов
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В Забайкальском крае летчики армейской авиации ВВО уничтожили группу условных террористов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили практическое бомбометание, боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения винтокрылых машин
В Забайкальском крае с летчиками армейской авиации Восточного военного округа состоялось летно-тактическое учение с боевыми пусками ракет по уничтожению группы условных террористов.
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили практическое бомбометание, боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения винтокрылых машин, уничтожив цели, имитирующие группу условных террористов, в том числе легкобронированную технику.
Летчики в составе пар осуществили полеты в заданный район, отработали вопросы аэронавигации, проведения воздушной разведки, определению координат целей, нанесению огневого поражения.
Особое внимание было уделено отработке слаженности действий при выполнении воздушных маневров, уходу из-под встречного огня условных террористов, выполнению задач в условиях применения «неприятелем» средств радиоэлектронной борьбы.
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