В Забайкальском крае летчики армейской авиации ВВО уничтожили группу условных террористов

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили практическое бомбометание, боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения винтокрылых машин

Забайкальском крае с летчиками армейской авиации Восточного военного округа состоялось летно-тактическое учение с боевыми пусками ракет по уничтожению группы условных террористов.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили практическое бомбометание, боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения винтокрылых машин, уничтожив цели, имитирующие группу условных террористов, в том числе легкобронированную технику.

Летчики в составе пар осуществили полеты в заданный район, отработали вопросы аэронавигации, проведения воздушной разведки, определению координат целей, нанесению огневого поражения.

Особое внимание было уделено отработке слаженности действий при выполнении воздушных маневров, уходу из-под встречного огня условных террористов, выполнению задач в условиях применения «неприятелем» средств радиоэлектронной борьбы.