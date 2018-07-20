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В Орловской области начали иммунизацию птиц после выявления вспышки птичьего гриппа
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В Орловской области начали иммунизацию птиц после выявления вспышки птичьего гриппа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА 57
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Иммунизацию птиц начали в районах Орловской области, где ранее был зафиксированы вспышки птичьего гриппа, в регион завезли 200 тыс. доз вакцин, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Первая вспышка птичьего гриппа в Орловской области была зарегистрирована 22 июня и локализована две недели спустя, однако 10 июля в трех районах области вновь выявили случаи заболевания гриппом птиц на частных подворьях. Зараженную птицу нашли также в фермерском хозяйстве недалеко от национального парка «Орловское полесье». В управлении ветеринарии Орловской области ранее заявляли, что угрозы распространения вируса нет, проведены все меры по изъятию птицы и дезинфекции территории.
"В Ливенском и Мценском районах, г. Мценске начата иммунизация птиц согласно графику. Установлены посты, осуществляется совместное дежурство ветеринарных специалистов и сотрудников полиции", — говорится в сообщении.
На территории неблагополучных пунктов уничтожили поголовье птицы в полном объеме.
Евросоюз 16 июля ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России в связи с распространением гриппа птиц в стране.
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