На приямальский шельф мобилизуют две буровые платформы для геологоразведки

В Карском море на Русановском и Нярмейском лицензионных участках проведут геологоразведочные работы. Для подготовки к ним компания «Газпром геологоразведка» начала процесс мобилизации двух буровых платформ.

Из порта Мурманск на приямальский шельф 17 июля первой отправили полупогружную плавучую буровую установку Nanhai VIII в составе каравана с использованием транспортно-буксирных и аварийно-спасательных судов. Отправка второй самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая» состоялась 19 июля в составе аналогичного буксирного каравана, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром геологоразведка».

Буровым платформам предстоит пройти путь из Кольского залива до запланированных точек бурения в Арктике — через Баренцево море они доберутся до архипелага Новая Земля, где к ним присоединятся ледоколы для сопровождения в Карском море. При проведении геологоразведочных работ на Русановском и Нярмейском лицензионных участках специалисты «Газпром геологоразведки» планируют строительство двух скважин для поиска и оценки прогнозных залежей газа и газового конденсата.