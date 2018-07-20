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На приямальский шельф мобилизуют две буровые платформы для геологоразведки
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На приямальский шельф мобилизуют две буровые платформы для геологоразведки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Карском море на Русановском и Нярмейском лицензионных участках проведут геологоразведочные работы. Для подготовки к ним компания «Газпром геологоразведка» начала процесс мобилизации двух буровых платформ.
Из порта Мурманск на приямальский шельф 17 июля первой отправили полупогружную плавучую буровую установку Nanhai VIII в составе каравана с использованием транспортно-буксирных и аварийно-спасательных судов. Отправка второй самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая» состоялась 19 июля в составе аналогичного буксирного каравана, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром геологоразведка».
Буровым платформам предстоит пройти путь из Кольского залива до запланированных точек бурения в Арктике — через Баренцево море они доберутся до архипелага Новая Земля, где к ним присоединятся ледоколы для сопровождения в Карском море. При проведении геологоразведочных работ на Русановском и Нярмейском лицензионных участках специалисты «Газпром геологоразведки» планируют строительство двух скважин для поиска и оценки прогнозных залежей газа и газового конденсата.
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