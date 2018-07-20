ЦПКиО в Рязани благоустроят за 9 миллионов рублей

На портале госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха.

Согласно аукционной документации, в парке заменят металлические пешеходные ограждения, установят скамейки, урны и биотуалеты. Кроме того, посадят деревья и кустарники, нарастят колодцы, заменят чугунные люки и много другое.

Из бюджета Рязани на все работы по благоустройству парка выделили 9 293 316 рублей.

С момента заключения контракта исполнитель должен благоустроить ЦПКиО в течении 45 дней.