Военные восстановили взорванный условными диверсантами мост на учениях под Тюменью 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реку Ишим в Тюменской области в рамках начавшихся специальных учений войск материально-технического обеспечения (МТО). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"По сценарию учений, условная диверсионная группа, вторгшаяся из-за границы, подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России. Перед военнослужащими была поставлена задача в максимально короткий срок восстановить прерванное движение путем строительства временного железнодорожного моста на ближнем обходе. Антитеррористические подразделения дважды отражали нападения диверсионных групп с применением минометного и автоматного огня. На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав", — сказали в пресс-службе.
В военном округе уточнили, что в работах были задействованы более 500 специалистов, свыше 120 единиц техники.
Ранее сообщалось, что масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения (МТО) с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа стартовали в регионах Урала и Поволжья 18 июля. Учения проходят в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также под Челябинском и Тюменью. В общей сложности в них задействовано более 2 тысяч человек.