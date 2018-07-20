Военные восстановили взорванный условными диверсантами мост на учениях под Тюменью

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реку Ишим в Тюменской области в рамках начавшихся специальных учений войск материально-технического обеспечения (МТО). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"По сценарию учений, условная диверсионная группа, вторгшаяся из-за границы, подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России . Перед военнослужащими была поставлена задача в максимально короткий срок восстановить прерванное движение путем строительства временного железнодорожного моста на ближнем обходе. Антитеррористические подразделения дважды отражали нападения диверсионных групп с применением минометного и автоматного огня. На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав", — сказали в пресс-службе.

В военном округе уточнили, что в работах были задействованы более 500 специалистов, свыше 120 единиц техники.