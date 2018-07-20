Ещё
Военные восстановили взорванный условными диверсантами мост на учениях под Тюменью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные восстановили взорванный условными диверсантами мост на учениях под Тюменью 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реку Ишим в Тюменской области в рамках начавшихся специальных учений войск материально-технического обеспечения (МТО). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"По сценарию учений, условная диверсионная группа, вторгшаяся из-за границы, подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России. Перед военнослужащими была поставлена задача в максимально короткий срок восстановить прерванное движение путем строительства временного железнодорожного моста на ближнем обходе. Антитеррористические подразделения дважды отражали нападения диверсионных групп с применением минометного и автоматного огня. На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав", — сказали в пресс-службе.
В военном округе уточнили, что в работах были задействованы более 500 специалистов, свыше 120 единиц техники.
Ранее сообщалось, что масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения (МТО) с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа стартовали в регионах Урала и Поволжья 18 июля. Учения проходят в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также под Челябинском и Тюменью. В общей сложности в них задействовано более 2 тысяч человек.
ТАСС: последние новости
Защита Бутиной уверена, что россиянка выиграет суд в США Вложения России в казначейские бумаги США. Досье ВКС РФ успешно провели испытания модернизированной ракеты системы ПРО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе998
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина3
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»80
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение