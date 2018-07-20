Минздрав Башкирии рассказал о сокращении дефицита Программы госгарантий

Министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров представил изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РБ на текущий год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает Минздрав Башкирии, стоимость Программы на этот год увеличена более чем на 1,9 млрд рублей (3%). Это сделано для поэтапного сокращения дефицита программы.

— Дефицит Программы на 2018 год в части, финансируемой за счет средств бюджета, сокращен с 16% на начало этого года до 3,6% на текущую дату. Программа госгарантий в части средств ОМС бездефицитна, — подчеркнул Анвар Бакиров.

Допсредства выделили из регионального бюджета. Деньги направили на повышение фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы и повышение МРОТ работникам подведомственных учреждений.

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