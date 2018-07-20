Ещё
День города Барнаула больше не будут отмечать на пл. Сахарова?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День города Барнаула больше не будут отмечать на пл. Сахарова? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
По словам председателя комитета по культуре администрации Барнаула Валерия Паршкова, в этом году главный салют и концерт на День города, который пройдёт 9 сентября, могут состояться на новой набережной рядом с Нагорным парком. Впрочем, чиновник сказал, что это не окончательное решение, а такая возможность будет обсуждаться на заседании оргкомитета.
А вот то, что главный праздник столицы края в этом году проведут не в первые выходные сентября, как это традиционно было раньше, а совместят с днём выборов губернатора Алтайского края, — дело решённое.
Что же касается переноса главной площадки праздника, то просматривается определённая тенденция по смещению места основных народных гуляний в создающийся туристический кластер. На этот счёт неоднократно высказывался глава города Сергей Дугин.
Напомним, что некоторые мероприятия Дня города в прошлом году проходили на «барнаульском Арбате» — пешеходной улице Мало-Тобольской. Мы писали, что там же городские власти планируют установить новогоднюю ёлку и соорудить снежный городок предстоящей зимой.
АиФ — Алтай: последние новости
Почти 800 паспортов выдали осужденным в алтайских учреждениях УФСИН Город «белой невесты». Что увидела жительница Барнаула в Геленджике В Алтайском крае начался приём заявлений от охотников с собаками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе1004
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»82
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение