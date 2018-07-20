День города Барнаула больше не будут отмечать на пл. Сахарова?

По словам председателя комитета по культуре администрации Барнаула Валерия Паршкова, в этом году главный салют и концерт на День города, который пройдёт 9 сентября, могут состояться на новой набережной рядом с Нагорным парком. Впрочем, чиновник сказал, что это не окончательное решение, а такая возможность будет обсуждаться на заседании оргкомитета.

А вот то, что главный праздник столицы края в этом году проведут не в первые выходные сентября, как это традиционно было раньше, а совместят с днём выборов губернатора Алтайского края , — дело решённое.

Что же касается переноса главной площадки праздника, то просматривается определённая тенденция по смещению места основных народных гуляний в создающийся туристический кластер. На этот счёт неоднократно высказывался глава города Сергей Дугин

Напомним, что некоторые мероприятия Дня города в прошлом году проходили на «барнаульском Арбате» — пешеходной улице Мало-Тобольской. Мы писали, что там же городские власти планируют установить новогоднюю ёлку и соорудить снежный городок предстоящей зимой.