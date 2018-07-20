Малахов удивил соцсети фото пассажира в страшной маске

Фото необычного пассажира автобуса, следующего рейсом «улица Твардовского — Новосибирск-Главный» выложил в паблике «Мода Новосибирского метро» Максим Малахов . «Я ехал в центр города и увидел сие чудо на выходе, — рассказал VN.ru Малахов. Что это за персонаж — не знаю, но он вышел на Речном вокзале. Все пассажиры косо смотрели на него и смеялись».

Общественность сошлась во мнении, что молодой человек ехал в маске персонажа Краузер-сама известного аниме Detroit Metal City. Это нашумевшая история-манга про музыкантов, играющих тяжелый рок.

Добавим, что в новосибирском транспорте ездит немало пассажиров-фриков. Недавно небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах. Автором фото оказалась Анастасия Мухтарова.

«История довольно забавная. Мы с моей подругой заходили в метро на «Красном проспекте» и сразу заметили эту даму. Девушка стояла сначала боком и в глаза первым делом бросались ее роскошные длинные волосы. Она была с парнем, который, в принципе, нормально общался с ней. После того, как они зашли купить жетоны, всеобщее внимание вокруг этой девушки сильно обострилось. Особенно стали волноваться мужчины, поскольку они заметили ее штаны. Девушка-блондинка совершенно этого не стеснялась, а ее внешний вид и пристальное внимание со стороны пассажиров не смущали спутника. Они спокойно купили жетоны и отправились вниз по эскалатору, никаким образом не показывая, что дырка на штанах — это нечто внештатное, наоборот, именно так все и должно быть», — рассказала автор фото Настя Мухтарова.

Девушка добавила, что помимо необычного наряда у модницы из метро были явно нарощенные волосы, ресницы и ногти, а также накачанные губы.