Женщина погибла под поездом в Академгородке

Утром 20 июля на железной дороге в Советском районе Новосибирска погибла молодая женщина.

О несчастном случае, произошедшем между станциями Сеятель и Обское море, в редакцию НГС сообщил читатель.

По его информации, в 8:15 женщина попала под грузовой поезд, который шёл в сторону Бердска . На вид ей 25-30 лет.

«К нам поступило сообщение около 9 утра о том, что вблизи станции Сеятель смертельно травмирована женщина. Пока никакие обстоятельства произошедшего не известны, сейчас проводится осмотр места происшествия Это именно смертельное железнодорожное травмирование», — сообщила корреспонденту НГС и.о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова.

На прошлой неделе на перегоне Сеятель — Бердск под колёсами грузового поезда погиб молодой мужчина. Когда машинист поезда поезда увидел человека на рельсах, то экстренно затормозил, но ему не хватило времени, чтобы остановиться полностью.