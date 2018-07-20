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Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшему в колодец котенку
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Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшему в колодец котенку 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Тревожный сигнал в службу спасения поступил из Железнодорожного района областного центра. Звонившая женщина сообщила, что в колодец, находящийся во дворе многоквартирного дома, провалился котенок. Выбраться самостоятельно с двухметровой глубины он не может, поэтому жалобно мяукает. На место сразу же выехали спасатели городской поисково-спасательной службы. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они сдвинули бетонную плиту, прикрывающую колодец, и, используя удавку, подняли перепуганного пушистика на поверхность. Когда спасательная операция была завершена, плиту вернули на место, а котенка передали жильцам. Животное не пострадало.
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