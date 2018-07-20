По плану благоустройства в Саратове заасфальтируют улицу Аллейную

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» сегодня произведут укладку верхнего слоя асфальта на дороге от ул. Городской до кольца авт. Маршрута № 13 (ул. Аллейная). На этом участке планируется заменить более 14 тыс. кв. м. В настоящее время уже устроен выравнивающий слой покрытия.

Саратовцы могут задавать свои вопросы, касающиеся реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» по телефону «горячей линии» — (8452) 26-28-16.