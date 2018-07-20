Ещё
По плану благоустройства в Саратове заасфальтируют улицу Аллейную
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По плану благоустройства в Саратове заасфальтируют улицу Аллейную 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» сегодня произведут укладку верхнего слоя асфальта на дороге от ул. Городской до кольца авт. Маршрута № 13 (ул. Аллейная). На этом участке планируется заменить более 14 тыс. кв. м. В настоящее время уже устроен выравнивающий слой покрытия.
Саратовцы могут задавать свои вопросы, касающиеся реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» по телефону «горячей линии» — (8452) 26-28-16.
Прошедшей ночью ремонт дорог велся на пяти улицах Саратова.
САРАТОВ24: последние новости
Более 270 саратовских домов обзаведутся агитацией к выборам Полицейские задержали одного из пикетчиков у областной Думы Представители регионального Минобраза не явились на заседание комитета облдумы по соцполитике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого19
Путин предложил референдум в Донбассе1036
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»87
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение