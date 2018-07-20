В Оренбурге в воскресенье стартует второй сезон «Том Сойер Феста»

В этом году волонтеры отремонтируют фасад здания на ул. Ленинская, 5. В этом доме жил знаменитый художник-авангардист Сергей Калмыков . Добровольцы согласовали все работы с чиновниками, заручились поддержкой жильцов и подписали договор с УК, которая обслуживает этот двухэтажный дом.

Фестиваль сохранения исторической среды проходит в 29 российских городах. В Оренбуржье волонтеры реставрируют фасады старинных домов в Оренбурге и Бузулуке.

Начало мероприятия в 18.00.

Напомним, в прошлом году волонтеры за три месяца преобразили до неузнаваемости фасад старинного дома на ул. Маврицкого,72.