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В Оренбурге в воскресенье стартует второй сезон «Том Сойер Феста»
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В Оренбурге в воскресенье стартует второй сезон «Том Сойер Феста» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
22 июля в Оренбурге откроется второй сезон «Том Сойер Феста».
В этом году волонтеры отремонтируют фасад здания на ул. Ленинская, 5. В этом доме жил знаменитый художник-авангардист Сергей Калмыков. Добровольцы согласовали все работы с чиновниками, заручились поддержкой жильцов и подписали договор с УК, которая обслуживает этот двухэтажный дом.
Фестиваль сохранения исторической среды проходит в 29 российских городах. В Оренбуржье волонтеры реставрируют фасады старинных домов в Оренбурге и Бузулуке.
Начало мероприятия в 18.00.
Напомним, в прошлом году волонтеры за три месяца преобразили до неузнаваемости фасад старинного дома на ул. Маврицкого,72.
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