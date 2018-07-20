Снос гаражей продолжается: в Тюмени пожертвуют имуществом граждан ради новых дорог

Тюмени пробивка улицы Федорова на улицу Широтную будет проведена в 2019 году. Об этом в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Он пояснил, что сейчас ведется процесс изъятия земельных участков, занятых гаражами.

«Эта работа уже практически завершена. К строительно-монтажным работам на этом отрезке мы приступим уже в 2019 году», — добавил он.

Предполагается, что пробивка улицы Федорова на этом участке заметно улучшит дорожную ситуацию в густонаселенном микрорайоне, где располагаются торговые центры «Кристалл», «Ашан» , «Леруа Мерлен», «Лента» и другие.

Напомним, вчера временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор проинспектировал строительство инфраструктурных объектов Тюмени. Он посетил станцию очистных сооружений, строящийся детский сад, участок улицы Федорова, сквер Льва Ровнина и другие.

Фото: Есен Абилькенов