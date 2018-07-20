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Снос гаражей продолжается: в Тюмени пожертвуют имуществом граждан ради новых дорог
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Снос гаражей продолжается: в Тюмени пожертвуют имуществом граждан ради новых дорог 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени пробивка улицы Федорова на улицу Широтную будет проведена в 2019 году. Об этом в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Он пояснил, что сейчас ведется процесс изъятия земельных участков, занятых гаражами.
«Эта работа уже практически завершена. К строительно-монтажным работам на этом отрезке мы приступим уже в 2019 году», — добавил он.
Предполагается, что пробивка улицы Федорова на этом участке заметно улучшит дорожную ситуацию в густонаселенном микрорайоне, где располагаются торговые центры «Кристалл», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лента» и другие.
Напомним, вчера временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор проинспектировал строительство инфраструктурных объектов Тюмени. Он посетил станцию очистных сооружений, строящийся детский сад, участок улицы Федорова, сквер Льва Ровнина и другие.
Фото: Есен Абилькенов
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