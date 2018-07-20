Обама и Безос могли бы воплотить в жизнь идею ББД

На этой неделе бывший президент США Барак Обама предварительно поддержал идею безусловного базового дохода. Состояние другого американца, основателя «Амазон» Джеффа Безоса , достигло 150 миллиардов долларов. Сможет ли Безос с коллегами воплотить мечту о ББД?

«Это не просто деньги, полученные за свою работу, — сказал Обама 17 июля в своей речи, посвященной 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы Йоханнесбурге , упомянув об угрозе, которую новые технологии представляют для рабочих мест. — Они обеспечивают достоинство, структуру, чувство принадлежности и осмысленность. Поэтому нам придется рассмотреть новые способы представления проблем, таких как безусловный базовый доход, оценка нашей рабочей недели, переобучение молодых людей и то, как мы в некоторой степени делаем каждого предпринимателем».

Обама упоминал ББД и раньше, в интервью 2016 года журналу «Уайерд», как идею, реализация которой потребует широкой поддержки. И консенсус среди богатейших людей станет, быть может, одним из шагов в нужном направлении.

Законотворческая деятельность с целью повышения налогов для богачей или компаний, которые приносят им доход, желаемого результата не принесет. В прошлом году «Амазон» не просто не платила федеральных налогов в США, но и минимизировала налоговые выплаты в Европе. Кроме того, изъятие бóльшей части доходов предпринимателей или предприятий окажет отрицательное влияние на рост и инновации.

Янис Варуфакис , бывший министр финансов Греции и ярый приверженец левых взглядов, предложил другое решение: финансировать безусловный базовый доход посредством «всеобщего права на доход с капитала». В 2016 году Варуфакис написал следующее:

«Существует общераспространённый миф, пропагандируемый богачами, что богатство производится индивидуально, а потом государство производит его коллективизацию с помощью налогов. На самом деле богатство всегда производится коллективно, но оно приватизируется теми, кто обладает для этого достаточной силой — классом собственников. В древние времена формой капитала были пахотные земли и семена, они создавались коллективным трудом поколений крестьян, а лендлорды присвоили себе его плоды хитростью. Сегодня в каждом смартфоне есть технологии, созданные благодаря государственным грантам или обсуждавшимся в обществе идеям, за которые оно ни разу не получило дивидендов».

Варуфакис предложил «принятие закона, требующего, чтобы определённый процент акций при каждом их первичном размещении на бирже (IPO) направлялся в Депозитарий общественного капитала, а за счёт дивидендов по этим акциям финансировалась бы выплата всеобщего базового дивиденда».

Некоторым правительствам даже удалось собрать достаточно активов, чтобы сделать идею финансируемого доходом с капитала ББД потенциально осуществимой. К примеру, общая стоимость активов норвежского Фонда национального благосостояния в настоящее время превышает 8 триллионов норвежских крон (чуть больше одного триллиона долларов). За последние 20 лет годовой доход фонда составил 5,9 процента. Если бы он прекратил накапливать наличные деньги и продолжил получать вышеозначенный доход, выплачивая его ежегодно 5,3 миллионам норвежцев, каждый из них получал бы около 11 400 долларов в год, что намного превышает необходимый для выживания минимум. Однако в Норвегии идею ББД поддерживали только небольшие партии, и государство продолжает откладывать средства на черный день.

А в США создать фонд необходимого размера практически невозможно. Ежегодная выплата в размере 6 000 долларов каждому из 327 миллионов живущих в США человек потребует создания фонда, стоимость активов которого составила бы 33 триллиона долларов. Общая чистая стоимость всех потребляющих единиц США составляет около 100 триллионов. По данным проведенного в 2015 году исследования Эммануэля Саеза и Габриэля Зукмана из университета в Беркли, 0,1% богатейших американцев контролируют около 22% национального богатства. Даже массовой экспроприации, нежелательной и непопулярной, было бы недостаточно — и это еще без учета трудностей превращения доходов гигантского фонда в наличные деньги.

Тем не менее, можно убедить миллиардеров, сколотивших капитал в сфере техники и технологий (по данным «Форбс» , восемь из десяти богатейших американцев разбогатели именно на этом) вложить кое-что из своих активов в фонд, который профинансирует крупномасштабные эксперименты с ББД в некоторых округах или даже небольших штатах.

Логика в том, что именно информационно-технологические компании стремятся к устранению стандартных рабочих мест. «Амазон», например, тестирует круглосуточные магазины без кассиров и идет штурмом на магазины офисной торговли (увеличивая при этом количество складских рабочих, чьи обязанности пока не поддаются автоматизации). Можно утверждать, что именно они должны оплачивать социальные издержки инноваций. «Налог для роботов» принесет не больше пользы, чем повышение личных налогов: инновации просто перейдут в те юрисдикции, где налога не существует. Внесение доли активов в фонд ББД — быть может, даже в виде кредита, а не гранта — к таким неблагоприятным последствиям не приведет.

Бóльшая часть благосостояния Безоса (145,55 из имеющихся по состоянию на 18 июля 152,2 миллиарда долларов) связана с акциями «Амазон». Эти ресурсы Безос не может использовать в полном объеме; по сути, он просто припрятал бóльшую часть своего огромного состояния. А фонд, имеющий доли в «Амазон» и других принадлежащих 0,01% богатейших американцев компаниях с большой долей вероятности сможет собрать достаточно денег для некоторых крупномасштабных проектов в области ББД.

Прекрасно, что в данной области проводятся эксперименты (в Финляндии в одном из них принимает участие 2 000 человек, а в Чикаго было предложено охватить тысячу семей), но убедить крупную страну вроде США или хотя бы отдельные штаты поможет только существенный масштаб. Безусловно, предложенная Варуфакисом идея в больших странах не сработает. Для воплощения БДД в жизнь людям придется согласиться на гораздо более высокие налоги; в Америке представить подобное трудно. Но тестировать идею нужно, хотя бы с целью разрешения бесконечных споров о том, плоха или нет идея выдачи денег людям вне зависимости от прикладываемых для этого усилий.

Безос, по имеющимся сведениям, является сторонником идеи безусловного базового дохода. Интерес к ней проявили и другие предприниматели из области техники и технологий. Вполне вероятно, что некто обладающий моральным авторитетом уровня Обамы мог бы организовать их с целью учреждения специализированного фонда для соответствующих экспериментов. Без поддержки влиятельных лиц реализация идеи, которая интригует представителей современного левого крыла, но многим кажется нецелесообразной, практически исключена.