Ещё
В Омском агроуниверситете появится класс земледелия будущего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омском агроуниверситете появится класс земледелия будущего 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
На выставке «АгроОмск-2018» подписано трехстороннее соглашение об открытии специализированного класса точного земледелия Amazone на базе Омского ГАУ, где студентов и преподавателей будут знакомить с образцами современной аграрной техники. Об этом сообщается на портале правительства Омской области.
Добавим, что такие классы есть в Красноярском и Кубанском аграрных университетах. Технологии будущего теперь будут осваивать и омские студенты. На базе этих классов можно работать с современным программным обеспечением Geonet, которое дает возможность «оцифровывать» поля, составлять их паспорта, в электронном режиме планировать работу на них, мониторить посевы и следить за внесением удобрений. Более того, управлять распределением удобрений непосредственно на поле можно также из класса — с помощью специального терминала, который стимулирует работу на созданном поле.
Эти технологии называют IT Farming или Smart Farming, то есть «разумное земледелие». Оно предполагает управление продуктивностью земли, посевами, трудовыми, финансовыми ресурсами, формирование оптимальной логистики при помощи информационных технологий, современного программного обеспечения.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске в полдень будут стрелять из пушки Ремонт улицы Красный Пахарь в Омске подходит к концу Владимир Васкевич: в жизни возможно всё
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого19
Путин предложил референдум в Донбассе1036
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»87
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение