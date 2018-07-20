В Омском агроуниверситете появится класс земледелия будущего

На выставке «АгроОмск-2018» подписано трехстороннее соглашение об открытии специализированного класса точного земледелия Amazone на базе Омского ГАУ, где студентов и преподавателей будут знакомить с образцами современной аграрной техники. Об этом сообщается на портале правительства Омской области.

Добавим, что такие классы есть в Красноярском и Кубанском аграрных университетах. Технологии будущего теперь будут осваивать и омские студенты. На базе этих классов можно работать с современным программным обеспечением Geonet, которое дает возможность «оцифровывать» поля, составлять их паспорта, в электронном режиме планировать работу на них, мониторить посевы и следить за внесением удобрений. Более того, управлять распределением удобрений непосредственно на поле можно также из класса — с помощью специального терминала, который стимулирует работу на созданном поле.

Эти технологии называют IT Farming или Smart Farming, то есть «разумное земледелие». Оно предполагает управление продуктивностью земли, посевами, трудовыми, финансовыми ресурсами, формирование оптимальной логистики при помощи информационных технологий, современного программного обеспечения.