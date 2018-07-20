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Экипажи Су-24М уничтожили условных диверсантов в Челябинской области
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Экипажи Су-24М уничтожили условных диверсантов в Челябинской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиабазы «Шагол» уничтожили условных диверсантов в Челябинской области в рамках начавшихся специальных учений войск материально-технического обеспечения (МТО). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По сценарию учений, условные диверсанты скрытно пробрались на авиационную базу, разрушили взлетно-посадочную полосу и совершили поджог одного из бомбардировщиков. Блокировав и уничтожив диверсионную группу, летчики авиабазы затушили возгорание и устранили повреждения трассы", — пояснили в пресс-службе ЦВО.
Ранее сообщалось, что масштабные специальные учения войск МТО Центрального военного округа проходят в пяти регионах Поволжья, Урала и Сибири. В них участвуют свыше 2 тыс. военнослужащих. Главные задачи учений — оценка соответствия возможностей сил и средств МТО потребностям войск в современном бою и внедрение полученного в Сирии опыта в процесс подготовки.
Учения проходят в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также под Челябинском и Тюменью, основные действия разворачиваются на Тоцком полигоне под Оренбургом.
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