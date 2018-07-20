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Ленивый костромич регулярно сбегает из дома престарелых
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Ленивый костромич регулярно сбегает из дома престарелых 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской призывник проходил альтернативную службу, но постоянно от неё уклонялся, узнал KOSTROMA.TODAY. Наглость довела его до суда.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, костромича в прошлом году направили проходить альтернативную гражданскую службу в Заволжский дом-интернат для престарелых. Там его определили сначала в санитары, а затем в дворники.
Но оказалось, что призывник не горел желанием работать в доме-интернате, из-за чего он постоянно оттуда сбегал. За 2017 год костромич был уже дважды за это осужден и приговорён к обязательным работам.
Однако такое наказание ничему не научило молодого человека. Выяснилось, что он не появлялся в интернате с декабря 2017 года, а объявился лишь недавно, 22 июня.
Следователи снова собрали доказательств вины призывника и уже направили уголовное дело в суд.
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