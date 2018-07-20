Теперь с телевизором: Hyundai Creta Sport обновили спустя год после премьеры

Компактный «паркетник» Хёндэ в версии «под спорт» пока представлен только на бразильском рынке.

Стандартный кроссовер Creta дебютировал в Бразилии осенью 2016 года. «Их» модель изначально внешне отличалась от машин, представленных в других странах: у бразильского кросса иная решетка радиатора, горизонтальные противотуманки вместо вертикальных. Год спустя на бразильский рынок вышел «паркетник» Creta Sport, его особенности — выполненные в черном решетка, вставка на переднем бампере и корпуса наружных зеркал, а также наличие 17-дюймовых дисков оригинального дизайна и крупного спойлера. Теперь же в Бразилии стартуют продажи обновленного кроссовера в версии «под спорт».

Единственное новшество в дизайне «спортивной» Creta — черная глянцевая полоска на багажной двери вместо прежней хромированной. У дореформенного «паркетника» с приставкой Sport никаких технических изменений не было, теперь же у такого кроссовера перенастроили подвеску.

В список оборудования Hyundai Creta Sport все так же входит мультимедийная система BlueMedia, однако отныне она имеет цифровой телеприемник: во время движения картинка телевизора пропадает, включенным остается только звук. Кстати, такая опция есть и у дебютировавших недавно в Бразилии обновленных седана и хэтчбека Hyundai HB20.

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По материалам: www.kolesa.ru